Fiorentina arrembante e sprecona, Juventus bloccata: pari senza emozioni al Franchi, la prima di Sarri è un flop

Uno 0-0 senza emozioni è il risultato di Fiorentina-Juventus: Viola arrembante ma imprecisa sotto porta, bianconeri fiacchi e senza grandi idee. La prima in panchina di Sarri è un flop

Tanta adrenalina per un nuovo capitolo di Fiorentina-Juventus, una delle rivalità più accese del campionato di Serie A, partita che solitamente regala grande spettacolo ma… non questa volta. Dopo 90 minuti giocati in maniera tutt’altro che emozionante, la partita del Franchi termina con uno scialbo 0-0 che delude le attese. Pareggio che permette alla Fiorentina di smuoversi dallo 0 in classifica, causa di due sconfitte nelle prime due gare, ma che sta sicuramente stretto ai Viola.

Fra le due squadre infatti, è quella di Montella a rendersi più pericolosa pressando alta e sfiorando diverse volte il gol. Rete che però non arriva, complice la reale mancanza di una prima punta di ruolo. Tenuti in panchina Pedro e Vlahovic, i più adatti al ruolo di terminale offensivo, chance a partita in corso per Boateng, titolare designato nel ruolo di falso nove, la Fiorentina Rybery e Chiesa come inedita coppia offensiva, due ali da porre al centro dell’attacco. Una soluzione che dà pericolosità nelle ripartenze, ma dalla quale si denota la mancanza di peso offensivo che solo una prima punta di ruolo può dare.

Juventus grande assente della gara. I bianconeri, fermati dagli infortuni di Douglas Costa e Pjanic nel primo tempo, hanno giocato una partita fiacca e sottoritmo, nonostante la guida di Maurizio Sarri, per la prima volta in panchina dopo i postumi della polmonite. Distratti forse dall’impegno di Champions League di mercoledì contro l’Atletico Madrid, Cristiano Ronaldo e compagni non sono mai sembrati in grado di far male alla porta di Dragowski. Una mancanza di verve offensiva alla quale Sarri dovrà trovare rimedio al più presto.

