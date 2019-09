Formula 2, piccolo miglioramento nelle condizioni di Correa: il pilota fuori dal coma indotto

I medici hanno deciso di arrestare la respirazione assistita al pilota americano, le cui condizioni sono passate da livello critico a serio

Juan Manuel Correa è fuori dal coma indotto, ma le sue condizioni di salute restano preoccupanti. E’ questa la novità emersa dall’ultimo bollettino medico pubblicato dalla famiglia del pilota, rimasto coinvolto nel terribile incidente che a Spa ha ucciso Anthoine Hubert.

Il driver americano respira adesso autonomamente, l’obiettivo dei medici è quello di rendere più forti i polmoni per poter poi intervenire sulla gamba destra per evitare danni irreversibili. Questa la nota della famiglia: “da quest’oggi Juan Manuel Correa non è più assistito dalla macchina ECMO (Ossigenazione Extracorporea a Membrana) e dalla respirazione assistita ed è stato fatto uscire dal coma indotto. Sebbene sia una grande notizia, e un grande passo aventi verso la giusta direzione, è ancora protagonista di una lotta contro il tempo. Juan Manuel è cosciente, ma non pienamente sveglio. I dottori hanno spiegato che serviranno alcuni giorni, perché è stato in coma indotto per più di due settimane. Hanno anche affermato che Juan Manuel è fragile e ancora vulnerabile in termini medici e resta dunque in Terapia Intensiva. Le sue condizioni da critiche son passate a serie. La priorità medica per Juan Manuel ora passa dai polmoni alle lesioni alle gambe, che dal giorno dell’incidente con l’operazione d’emergenza non sono state più prese in carico. I dottori lottano contro il tempo per avviare l’operazione più importante per minimizzare il rischio di danni irreversibili alla parte inferiore della gamba destra, ma non potranno procedere sino a che i polmoni non saranno in grado di sostenere la lunghezza dell’operazione. Ulteriori dettagli sullo stato di salute di Juan Manuel saranno resi noti quando disponibili.”

