Leclerc domina i… Sochi, calato il poker in Russia: Hamilton beffa Vettel e gli frega la prima fila

Sesta pole position in stagione per il monegasco, che partirà davanti a Hamilton e Vettel: Verstappen retrocesso in nona posizione

Quarta pole position consecutiva per Charles Leclerc, la sesta in stagione per il pilota della Ferrari che domina in lungo e in largo le qualifiche del Gran Premio di Russia, rifilando ben quattro decimi ai propri avversari.

Una prestazione sontuosa quella del monegasco, che si ritrova accanto in prima fila ancora una volta Lewis Hamilton, che beffa sotto la bandiera a scacchia Sebastian Vettel per 23 millesimi. Un duro colpo da incassare per il tedesco, rimasto a lungo alle spalle del compagno prima di vedersi sopravanzare dal campione del mondo. Quarto tempo invece per Max Verstappen, che paga però cinque posizioni di penalità e permette così a Bottas di avanzare, scendendo a sua volta in nona piazza. Terza fila per uno strepitoso Sainz con la sua McLaren, fresca di accordo con la Mercedes per la fornitura dei motori nel 2021, seguito da Hulkenberg e dal compagno di squadra Norris. Ottavo uno splendido Grosjean, seguito appunto da Verstappen e Ricciardo. Si ripete dunque l’esito della qualifica di Singapore, considerando che anche lì Hamilton si mise in mezzo alle due Ferrari, scompaginando i piani del Cavallino.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 5.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE