Formula 1, penalitÃ  in arrivo per Vettel in Giappone? Mattia Binotto fa chiarezza dopo il guasto di Sochi

Il team principal è intervenuto nel post gara per analizzare il guasto occorso sulla Ferrari di Vettel, facendo chiarezza anche in vista del Gran Premio del Giappone

Una possibile doppietta trasformatasi, in poco tempo, in un amaro terzo posto che lascia tanta delusione in casa Ferrari dopo il Gran Premio di Russia. Nel giro di pochi minuti, infatti, la Ferrari ha incassato il ritiro di Vettel per un problema alla centralina della MGU-K, nonché il sorpasso di Hamilton su Leclerc per via della VSC imposta dalla Direzione Gara per il guaio occorso al tedesco.

Un problema improvviso, arrivato dopo il pit-stop svolto dal quattro volte campione del mondo, costretto a fermare la macchina a bordo pista come impostogli dalla scuderia per il rischio di una perdita d’isolamento elettrico. Un guasto che comunque non dovrebbe comportare alcuna penalità per Vettel in vista del Gran Premio del Giappone, come ammesso da Mattia Binotto nel dopo gara: “dovremo vedere cosa effettivamente sia successo, probabilmente abbiamo avuto un danno alla centralina dell’ibrido, ma ne abbiamo ancora un’altra. Quindi non c’è il rischio di penalità“.

