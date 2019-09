Formula 1, Wolff ‘gode’ per l’ascesa di Leclerc: “vi spiego cosa potrebbe accadere in Ferrari”

Il team principal della Mercedes si è soffermato sulla rivalità tra Leclerc e Vettel, sottolineando che potrebbe avere dei risvolti positivi… per la Mercedes

La rivalità sbocciata nel corso di questa stagione tra Sebastian Vettel e Charles Leclerc potrebbe creare problemi alla Ferrari nel corso del prossimo anno, è questo il pensiero di Toto Wolff che, questa situazione, l’ha vissuta eccome ai tempi del dualismo in Mercedes tra Hamilton e Rosberg.

Adesso la stessa cosa potrebbe accadere a Maranello, il team principal austriaco ne è consapevole: “penso che avere due piloti alfa, sempre in competizione per la posizione, abbia il potenziale per creare un’escalation nella rivalità all’interno della squadra. Lo abbiamo vissuto anche noi e penso che oggi come squadra siamo molto più forti, con una filosofia chiara. La cosa positiva è che Leclerc e Vettel continuano a prendersi punti a vicenda, questo è un vantaggio, ma non voglio guardare ai punti in questa fase. Si tratta di ottimizzare il pacchetto che hai a disposizione, vincere le gare e fare il massimo. E noi non l’abbiamo fatto a Singapore“.

