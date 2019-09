Formula 1, Wolff stupito dalla doppietta di Sochi: “vittoria totalmente inattesa. Binotto? Ho giÃ  i miei problemi”

Il team principal della Mercedes ha ammesso come si tratti di una vittoria inattesa, sottolineando però come la fortuna sia un fattore della Formula 1

Se gli avessero detto ieri dopo le qualifiche che la Mercedes avrebbe fatto doppietta a Sochi, probabilmente Toto Wolff si sarebbe lasciato andare ad una fragorosa risata.

La realtà dei fatti invece parla di un trionfo del team di Brackley, figlio del problema avuto da Vettel in gara, che ha spalancato le porte del successo a Lewis Hamilton. Un pizzico di fortuna che Wolff ha accettato di buon grado, come ammesso ai microfoni di Sky Sport F1: “è il nostro sport, la fortuna a volte è con te, a volte contro. E’ stata una vittoria totalmente inattesa, oggi la nostra strategia era quella di arrivare fino in fondo sperando per una safety car. Io sono molto pessimista di solito e la Ferrari andava molto veloce. Hanno una performance che a noi ancora manca, sulla carta erano favoriti ma fortunatamente siamo riusciti a fare uno-due. Dobbiamo migliorare, individuare i nostri errori e correggerli per finire bene la stagione. Binotto? Io ho i miei problemi, conosciamo la situazione che si vive quando due piloti lottano per il vertice. Anche io devo gestire la rivalità tra Hamilton e Bottas, dunque credo che sia la stessa cosa“.

