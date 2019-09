Formula 1, Vettel si esalta: “il giro in qualifica non mi ha lasciato soddisfatto, vi svelo cosa mi son detto”

Il pilota tedesco ha parlato dopo la vittoria ottenuta a Singapore, la quinta in carriera su questo circuito

Sebastian Vettel da oggi è l’uomo che ha vinto di più a Singapore, sono cinque i successi ottenuti dal tedesco sul circuito di Marina Bay, diventato ormai un feudo del pilota della Ferrari.

Una giornata da ricordare per lui e per il Cavallino, riuscito a prendersi una splendida doppietta dopo due anni di digiuno, un risultato che ci voleva eccome anche per Seb: “mi sento bene, soprattutto penso che oggi ha vinto la squadra. Sono contento anche per i ragazzi che sono a Maranello, per noi è stata una sorpresa, è stata una bella doppietta, certamente sono contento per me dopo le settimane scorse ma sono felice per tutti noi” le parole di Vettel a Sky Sport F1. “Ieri in qualifica non sono stato al 100% contento del mio giro, ma oggi sapevo che dovevo spingere al massimo dopo la sosta e per questo sono molto contento. Dopo è stato difficile con tre Safety Car, ma la macchina è stata forte anche con le gomme hard alla fine, ho gestito tutto e sono felice“.

