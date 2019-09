Formula 1, Ricciardo ottimista: “ci sono aspetti da migliorare, ma non siamo in una brutta posizione”

Il pilota della Renault ha parlato al termine delle prime due sessioni di prove libere, palesando un certo ottimismo per il prosieguo del week-end

Feeling positivo per Daniel Ricciardo nella prima giornata di libere del Gran Premio di Russia, l’australiano ha avuto buone sensazioni dalla sua monoposto nonostante l’incidente avvenuto sul finire delle FP1.

Un inconveniente che gli ha fatto perdere un po’ di tempo al pomeriggio, prima di scendere in pista e chiudere con il quattordicesimo tempo: “oggi è iniziata abbastanza bene, ma avere l’incidente alla fine delle PL1 ci ha fatto perdere un po’ di tempo nel pomeriggio. I meccanici hanno fatto davvero un buon lavoro per riparare la macchina rapidamente. Abbiamo degli aspetti da migliorare, ma non siamo in una brutta posizione, ci sono solo pochi particolari da sistemare. Penso di poter migliorare in alcune aree, quindi c’è ancora molto da fare. Qui il posteriore ha difficoltà e stiamo cercando il giusto bilanciamento. Non sono troppo preoccupato, Nico ha avuto un passo decente e penso che andrà tutto bene domani

