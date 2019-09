Formula 1, Leclerc preoccupato in vista del Gp di Singapore: “vi dico cosa potrebbe complicarci la vita”

Il monegasco ha fatto il punto in vista del prossimo Gran Premio di Singapore, circuito complicato che favorisce la Mercedes

Le due vittorie in Belgio e Italia sono ormai alle spalle, Charles Leclerc è pronto ad affrontare una nuova sfida sul circuito di Singapore, che domenica ospiterà il quindicesimo appuntamento del Mondiale di Formula 1.

Una pista complicata per le Ferrari, dove la favorita d’obbligo sarà senza dubbio la Mercedes, le cui caratteristiche ben si sposano con il tracciato di Marina Bay. Leclerc però ha voglia di combattere, come sottolineato al sito ufficiale della Ferrari: “quella di Singapore è probabilmente la gara più difficile in assoluto per noi piloti, se non altro per il caldo e il livello di umidità. Dal mio punto di vista però è sempre un bel luogo nel quale andare a gareggiare, inoltre mi piace che la corsa avvenga in notturna, quando, tra l’altro, sembra di andare molto più veloce che di giorno. A suo modo è un fine settimana unico e non vedo l’ora di trovarmi lì. Dopo due weekend decisamente positivi in Belgio e Italia, il circuito di Singapore non sembra essere il più adatto alle caratteristiche della nostra vettura perché il tracciato è piuttosto diverso da quelli sui quali abbiamo recentemente vinto: ci sono meno rettilinei e più curve lente e questo potrebbe complicarci la vita. Detto questo siamo più motivati che mai a ottenere il miglior risultato possibile“.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 4.0/5. From 2 votes. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE