Formula 1, Hamilton mette le cose in chiaro: “non mi sento affatto fortunato, vi spiego perchè”

Lewis Hamilton vince il Gran Premio di Russia per la quarta volta in sei edizioni disputate, ottenendo il successo numero 82 in carriera. Una vittoria inaspettata per il britannico, che sfrutta il guasto avuto dalla monoposto di Vettel e la successiva VSC per sopravanzare le due Ferrari e completare la doppietta Mercedes con Bottas alle sue spalle.

Fortuna? Niente affatto secondo il campione del mondo, intervenuto ai microfoni di Sky Sport F1 per fare chiarezza: “non mi sento fortunato oggi, non faccio molto affidamento sulla fortuna perché devi metterti nella posizione giusta al momento giusto. Essere secondo in griglia è stato importante perché ero vicino alle due Ferrari. Vettel è stato sfortunato, avremmo potuto competere per la vittoria lui con le medie e io con le soft ma sfortunatamente non è andata così. Noi pensiamo a tutto per cercare di migliorare la macchina, non c’è una soluzione rapida ma oggi siamo riusciti a fare tutto ciò che dovevamo fare. Ci siamo avvicinati alla Ferrari e ci siamo messi nelle condizioni di vincere la gara“.

