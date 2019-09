Formula 1, Giovinazzi ha un piano per ottenere il rinnovo: “vi spiego cosa ho intenzione di fare”

Il pilota dell’Alfa Romeo Racing ha parlato nel corso del media day di Sochi, svelando il suo piano per strappare il rinnovo di contratto

L’obiettivo dichiarato di Antonio Giovinazzi è quello di ottenere il rinnovo con l’Alfa Romeo Racing per la prossima stagione, difendendo il proprio sedile dall’attacco di Hulkenberg ed Ericsson.

Le ultime prestazioni fornite a Monza e Singapore hanno permesso al driver di Martina Franca di ottenere punti importanti in classifica, togliendosi la soddisfazione anche di guidare la gara sul circuito di Marina Bay per qualche giro: “l’ultima volta che ero stato in testa a una gara era stato nel 2016 quando correvo in GP2, vedere P1 sul display è stato fantastico” le parole di Giovinazzi nel media day di Sochi. “Certamente avrei potuto ottenere di più, ma è stato importante per il morale e per il team portare a casa un altro punto. Il rinnovo? Ancora non ci sono notizie. Devo spingere, Monza e Singapore sono stati due buoni weekend, devo spingere così anche a Sochi e se manterrò questo trend di velocità e punti, so che il sedile per l’anno prossimo sarà confermato. Se guardo la mia stagione sino a qui, ho avuto una velocità in qualifica simile a quella di Kimi. A volte sono stato davanti, a volte dietro. In gara il problema principale è stata la gestione della corsa, non è stato facile rientrare nella miglior categoria e contro i migliori. Però mi sento più a mio agio in gara, il passo è molto migliorato e spero di continuare così. In F1 anche se perdi una sola sessione, il weekend diventa difficile”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE