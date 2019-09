Formula 1, Brawn fa impazzire i tifosi della Ferrari: “Leclerc come Schumacher, la storia inizia a ripetersi”

Il direttore sportivo della Formula 1 si è lanciato in un sorprendente paragone, ricordando la doppia vittoria di Schumi a Spa e Monza nel 1996

L’ultimo pilota della Ferrari a vincere consecutivamente a Spa e Monza fu Michael Schumacher, tredici anni dopo la storia si ripete con Charles Leclerc.

Non vincerà di certo il Mondiale, visto il gap accumulato da Hamilton, ma il monegasco ha senza dubbio scalzato Sebastian Vettel nella gerarchia interna di Maranello. Una doppia impresa che ha sorpreso anche Ross Brawn, che si è espresso così dopo il Gp di Monza: “Charles non ha mollato e nella sua difesa è arrivato al limite di quanto permettono le regole, così come fanno sempre i grandi campioni e come devono fare. Infatti è stato anche molto scaltro a gestire quella bizzarra sessione, la Q3 del sabato. In seguito alla sua vittoria arrivata la domenica precedente, Charles ha fatto un altro fine settimana incredibile. La cosa che mi colpisce di più in lui è la velocità con cui impara da tutto ciò che fa, migliorandosi continuamente. L’ultimo uomo Ferrari a vincere a Spa e Monza fu Michael nel 1996, forse la storia sta cominciando a ripetersi“.

