Formula 1, Binotto esalta Vettel e mette a posto Leclerc: “il suo sfogo via radio? A volte bisogna capire che…”

Il team principal della Ferrari ha parlato dopo la doppietta ottenuta da Vettel e Leclerc a Singapore, soffermandosi anche sulla smania di vincere del monegasco

Giornata da ricordare per la Ferrari a Singapore, il team di Maranello torna a festeggiare una doppietta dopo due anni, dominando in lungo e in largo il week-end asiatico.

Sebastian Vettel davanti a Charles Leclerc, un risultato davvero esaltante per Mattia Binotto che centra la terza vittoria consecutiva dopo la sosta. Un risultato di cui andare fiero, come sottolineato dallo stesso team principal ai microfoni di Sky Sport F1: “bella doppietta, sono contentissimo per la squadra. Non eravamo i più veloci, con la strategia abbiamo messo in difficoltà gli altri. Le cose difficili non son mancate, ma sono comunque molto contento. Sono felice per il successo di tutta la squadra, la gestione del muretto è stata perfetta, abbiamo sentito Charles sorpreso per il sorpasso ma è stata una scelta giusta. Per Seb era l’unica opportunità per superare Hamilton, se non lo avessimo fermato in quel momento, non avremmo potuto accogliere Charles nel giro dopo. Quindi è andate bene così. La velocità l’abbiamo vista ieri in qualifica, ci ha permesso di partire davanti e gestire il ritmo nella prima fase.

Binotto poi non ha voluto parlare di un suo riscatto: “il lavoro è iniziato dall’inizio dell’anno, non abbiamo raccolto quello che dovevamo e forse adesso stiamo raccogliendo più del dovuto. Siamo ancora in debito, ma vogliamo continuare così. La squadra non sta sbagliando niente. Il desiderio di Leclerc è giusto, ma ci sono a volte delle condizioni che i piloti non conoscono. E’ fondamentale per Vettel dimostrare che sa gestire le gare, oggi lo ha fatto in modo perfetto e siamo contenti per lui. Sappiamo che non tutte le piste sono uguali, non si può vincere sempre ma oggi siamo contenti e festeggiamo“.

