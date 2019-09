Formula 1 – Hamilton ‘annusa’ il sesto titolo, Leclerc stacca Verstappen: la nuova classifica piloti dopo il Gp di Russia

Il pilota della Mercedes allunga sul compagno di squadra, portando a 73 punti il vantaggio sul proprio compagno: in terza posizione si porta Leclerc

Lewis Hamilton si avvicina ancora di più al sesto titolo iridato della sua carriera, ottenendo l’82ª vittoria complessiva in Formula 1 nel Gran Premio di Russia, precedendo Valtteri Bottas. Una giornata fortunata per il britannico, che sfrutta il problema di Vettel e la VSC per sopravanzare Leclerc e andare a prendersi il quarto successo a Sochi in sei edizioni disputate. Sono 73 i punti di vantaggio adesso sul compagno finlandese, oltre 100 quelli su Leclerc adesso terzo, avendo staccato di tre punti Verstappen.

Ecco la nuova classifica dei piloti di Formula 1 dopo il Gp di Russia:

Hamilton 322

Bottas 249

Leclerc 215

Verstappen 212

Vettel 194

Gasly 69

Sainz 66

Albon 52

Norris 35

Ricciardo 34

Hulkenberg 34

Kvyat 33

Perez 33

Raikkonen 31

Magnussen 20

Stroll 19

Grosjean 8

Giovinazzi 4

Kubica 1

Russell 0

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE