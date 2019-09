Formula 2, Mick Schumacher spiazza tutti: il tedesco non chiude le porte al grande salto in Formula 1

Il giovane pilota tedesco non ha escluso la possibilità di approdare in Formula 1 nella prossima stagione

Nella prossima stagione Mick Schumacher potrebbe sorprendentemente approdare in Formula 1, un’ipotesi di difficile realizzazione lasciata comunque in piedi dallo stesso giovane pilota tedesco.

Intervistato prima del week-end di Sochi, il figlio del Kaiser non ha escluso la possibilità di compiere il grande salto nel 2020: “di certo, non c’è ancora nulla di concordato o di discusso. Dovremo aspettare per vedere come andranno le prossime gare e quindi potremo dire con certezza cosa accadrà l’anno prossimo. Il mio futuro sarà probabilmente deciso nelle prossime settimane“. Vincitore l’anno scorso del campionato europeo di Formula 3, Mick Schumacher è approdato poi in Formula 2 con il Team Prema, entrando nel frattempo alla Ferrari Drivers Academy. Il debutto sulle monoposto di Formula 1 è avvenuto ad aprile in Bahrain nei test riservati ai rookies, dove il tedesco si è messo al volante prima della Ferrari e poi dell’Alfa Romeo Racing. Su di lui punta forte il team principal Binotto, che ai microfoni del “Bild am Sonntag” aveva espresso il proprio pensiero su Mick: “abbiamo investito molto su di lui perché crediamo che possa essere un buon pilota di Formula 1“.

