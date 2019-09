Formula 1, Chris Horner incensa la Ferrari: parole di elogio per il motore sfornato dal team di Maranello

Il team principal della scuderia di Milton Keynes ha elogiato il motore della Ferrari, indicandolo come punto di riferimento per gli avversari

La potenza sprigionata dal motore Ferrari a Spa e Monza ha senza dubbio spiazzato sia la Mercedes che la Red Bull, apparse nettamente indietro in termini di velocità rispetto alle Rosse di Leclerc e Vettel.

Una sorpresa in negativo per nulla nascosta da Chris Horner, che ha indicato il propulsore del Cavallino come punto di riferimento per la propria squadra e per le altre avversarie: “in questo momento la Ferrari è senza dubbio il punto di riferimento per quanto concerne il motore. La velocità di punta in rettilineo è veramente impressionante. Gli altri costruttori sono più o meno racchiusi sullo stesso livello prestazionale, sta a tutti noi lavorare per cercare di colmare il gap con le Rosse. Hulkenberg? Non è nella nostra lista per quanto riguarda il pilota che nel 2020 sarà al fianco di Max Verstappen. La scelta sarà presa tra quelli che abbiamo sotto contratto, ovvero Alexander Albon, Pierre Gasly e Daniil Kvyat. Nico non ha raggiunto quello che avrebbe meritato sino ad ora in F1 e gli auguro di riuscirci. Ci sono piloti certi di un posto nel 2020 che ritengo siano inferiori al tedesco”.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating Rating: 4.0/5. From 1 vote. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE