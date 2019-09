Formula 1, l’incidente di Peroni a Monza non Ã¨ servito a nulla: la FIA non cambia idea sui dissuasori

Michael Masi ha rivelato come i dissuasori non verranno rimossi dai circuiti, nonostante il terribile incidente che ha coinvolto Peroni a Monza

L’incidente che ha coinvolto Alex Peroni a Monza nel corso della gara di Formula 3 è ancora davanti agli occhi di tutti, la macchina del pilota australiano è stata letteralmente sbalzata in aria, finendo a testa in giù contro le barriere.

Un crash che comunque non spingerà la FIA ad eliminare i dissuasori, come rivelato dal Direttore di Gara Michael Masi: “non credo che toglieremo il dissuasore, è stato un incidente strano, non c’è un modo migliore per dirlo, anche se lo riguardiamo adesso. Da parte nostra, continueremo ad osservare tutto, quali possono essere le soluzioni. E sicuramente quando troveremo qualche soluzione migliore ci evolveremo. Ma anche in questo caso bisogna considerare che le curve sono tutte diverse e vanno affrontate a velocità differenti. Quel dissuasore però era lì da almeno due o tre anni. Per questo dico che è stato un incidente strano. Ma dobbiamo guardare al quadro più generale per ripartire. Vedremo tutto nei dettagli dell’indagine nel corso della settimana. Penso che l’approccio attuale resterà così com’è, ma cercheremo di capire come si è verificato l’incidente, cosa è successo, le ragioni e tutti i perché. Ricordiamo che tutti questi circuiti hanno un’omologazione FIA di grado uno, che vale proprio con tutte le installazioni di sicurezza di cui fanno parte anche i dissuasori. E prima di ogni gara tutto viene controllato da noi in maniera rigorosa. Sarebbe ingenuo dire che faremo un’inversione ad u, anche per un incidente del genere“.

