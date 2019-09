Formula 1, Mercedes sempre piÃ¹ vicina al Mondiale: la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Russia

Il team di Brackley viaggia verso l’ennesimo titolo iridato, consolidando il proprio vantaggio in classifica con la doppietta di Sochi

Una doppietta per volare ancora più su nella classifica Costruttori, avvicinandosi considerevolmente all’ennesimo titolo iridato dell’era ibrida. La Mercedes trionfa in Russia e allunga sulla Ferrari, portando il proprio vantaggio a 162 punti sul team di Maranello. Una battaglia ormai virtualmente chiusa, con la scuderia di Brackley che conta i giorni per poter stappare lo champagne.

Ecco la nuova classifica Costruttori dopo il Gp di Russia:

Mercedes 571 Ferrari 409 Red Bull 311 McLaren 101 Renault 68 Toro Rosso 55 Racing Point 52 Alfa Romeo Racing 35 Team Haas 28 Williams 1

