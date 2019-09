Europei Volley 2019 – Domani l’Italia sfida la Turchia per un posto nei quarti, il tabellone completo

Nel caso in cui gli azzurri dovessero battere la Turchia, nei quarti di finale se la vedranno con la Francia

In attesa del match degli azzurri in programma domani alle ore 17 (Diretta Rai Due e DAZN) che definirà per intero la griglia dei quarti di finale dei Campionati Europei, oggi si sono disputate tutte le altre gare valevoli per gli ottavi. I match disputati oggi non hanno riservato particolari sorprese con tutte le squadre più forti che non hanno incontrato difficoltà a superare i loro avversari. Tra le padroni di casa bocciatura per l’Olanda di Roberto Piazza che ha ceduto al la Germania e il Belgio arresosi al tie-break all’Ucraina.

OTTAVI DI FINALE

21/9 ore 16 Apeldoorn, Olanda: Olanda vs Germania 1-3 (17-25, 22-25, 32-30, 23-25)

21/9 ore 17.30 Lubiana, Slovenia: Russia vs Grecia 3-0 (25-16, 25-15, 25-16)

21/9 ore 17.30 Anversa, Belgio: Serbia vs Repubblica Ceca 3-0 (31-29, 25-21, 25-18)

21/9 ore 19.30 Nantes, Francia: Francia vs Finlandia 3-0 (25-16, 25-23, 25-21)

21/9 ore 20 Apeldoorn, Olanda: Polonia vs Spagna 3-0 (25-18, 25-13, 25-16)

21/9 ore 20.30 Anversa, Belgio: Belgio vs Ucraina 2-3 (22-25, 25-21, 25-14, 18-25, 10-15)

21/9 ore 20.30 Lubiana, Slovenia: Slovenia vs Bulgaria 3-1 (25-27, 25-17, 25-16, 25-17)

22/9 ore 17 Nantes, Francia: Italia vs Turchia

QUARTI DI FINALE

I quarti di finale verranno disputati il 23 e 24 settembre in ciascun paese ospitante tra le due vincitrici degli ottavi di finale che hanno giocato nello stesso paese.

23/9 ore 20 Apeldoorn, Olanda, Germania – Polonia

23/9 ore 20.30: Lubiana, Slovenia: Russia – Slovenia

24/9 ore 20.45: Nantes, Francia: Francia vs vincente Italia/Turchia

24/9 ore 20.30 Anversa, Belgio: Serbia – Ucraina

SEMIFINALI E FINALI

Una semifinale verrà disputata a Lubiana il 26 settembre, l’altra a Parigi il 27. La squadra vincitrice del quarto di finale disputato in Belgio andrà in Francia, mentre quella vincitrice del quarto in Olanda andrà in Slovenia. Le finali 1°-2° posto (ore 17.30) e 3°-4° posto (ore 18.00) sono in programma a Parigi, rispettivamente, il 29 e 28 settembre.

