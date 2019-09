Europei Volley 2019 – L’Italia non lascia scampo alla Turchia, gli azzurri staccano il pass per i quarti di finale

La Nazionale del ct Blengini supera agevolmente la Turchia, guadagnandosi la possibilità di sfidare nei quarti di finale la Francia

La Nazionale Italiana di pallavolo maschile si qualifica per i quarti di finale dei Campionati Europei, in corso di svolgimento in Francia. Nel match di Nantes, gli azzurri superano la Turchia 3-0 con i parziali 25-22 25-18 25-21. Una vittoria agevole per gli uomini del ct Blengini, che si guadagnano così la possibilità di affrontare la Francia per un posto in semifinale, avversario già affrontato mercoledì scorso nell’ultima gara del girone preliminare, conclusa 3-1 per i transalpini. La sfida dei quarti è in programma martedì sera alle 20.45, nuovamente nella cornice di Nantes.

