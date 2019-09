Europei Volley 2019 – Italia, il sogno si ferma ai quarti: Francia dominante, azzurri eliminati

L’Italia di pallavolo maschile eliminata dagli Europei di Volley 2019: azzurri sconfitti in 3 set dalla Francia padrone di case

Come sei giorni fa, il risultato non cambia, ma l’importanza è diversa. Nel giro di poco meno di una settimana Francia e Italia tornano ad affrontarsi, ma se la sconfitta subita ai gironi da parte degli azzurri non era stata accolta con eccessivo malumore, il ko di questa sera ha un sapore ben più amaro. L’Italia dice addio agli Europei di Volley 2019 ai quarti di finale, sconfitta da una Francia quadrata e talentuosa. I padroni di casa, trascinati dalla XXL Arena di Nantes superano i ragazzi di coach Blengini con il punteggio di 25-16, 27-25, 25-14.

