Europei Volley 2019 – Italia, poker di successi e coach Blengini applaude: “contro la Bulgaria era gara clou, ora tocca alla Francia”

La Nazionale Maschile di pallavolo conquista la sua quarta vittoria ai danni della Bulgaria con il punteggio di 3-1 (22-25, 25-23, 25-21, 25-17) e in virtù dei 12 punti ottenuti fino ad ora si aggiudica matematicamente uno dei primi due posti della pool A e nell’ultimo match che la vedrà opposta ai padroni di casa della Francia contenderà proprio ai transalpini la leadership del raggruppamento.

Coach Blengini si è espresso così: “a questo punto del torneo per noi questa era la gara più importante e i ragazzi hanno davvero giocato un’ottima partita. Ora ci rimane la gara con la Francia per determinare chi arriverà primo nel girone e poi conosceremo il nostro destino anche a seconda dello sviluppo delle gare dell’altro raggruppamento. Dobbiamo comunque giocare una partita che sarà importante nel nostro processo di crescita, le gare non sono mai ininfluenti. La Francia è una grande squadra che ha saputo trasformare la delusione della mancata qualificazione olimpica in nuova linfa per questo torneo. Sono molto contento di come i ragazzi abbiano reagito dopo le iniziali difficoltà in ricezione nella float. Davvero mi sono piaciuti per come sono stati dentro il match con la testa”.

