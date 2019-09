Europei Volley 2019 – L’Italia liquida anche la Bulgaria, quarto successo consecutivo per gli azzurri

Gli azzurri centrano il quarto successo su altrettante partite, agganciando al primo posto del girone la Francia e ottenendo il pass per il turno successivo

Quattro vittorie su quattro partite per l’Italia ai Campionati Europei in corso di svolgimento in Francia, gli azzurri superano in rimonta la Bulgaria e staccano il pass per il turno successivo.

Partita in salita per gli uomini del ct Blengini, che perdono il primo set per poi alzare il ritmo del proprio gioco, chiudendo la contesa sul 3-1 con il punteggio di 22-25, 25-23, 25-21, 25-17. Partita entusiasmante quella che va in scena a Montpellier, con due squadre che si danno battaglia fin dal primo pallone. Ad avere la meglio è alla fine l’Italia che, con 12 punti in classifica, si aggiudica aritmeticamente uno dei primi due posti della pool A.

