Europei Volley 2019 – L’Italia batte la Turchia, coach Blengini: “vittoria importante, contro la Francia dobbiamo superare nostri limiti”

L’Italia batte la Turchia e vola ai quarti di finale degli Europei di Volley 2019: coach Blengini applaude gli azzurri e pensa già alla Francia

La Nazionale Maschile è ai quarti di finale dei Campionati Europei. Oggi gli uomini di Gianlorenzo Blengini hanno avuto la meglio sulla Turchia con il punteggio di 3-0 (25-22, 25-18, 25-21) e martedì alle ore 20.45 si ritroveranno di fronte i padroni di casa transalpini in quella che sarà la ripetizione del match della fase preliminare. Quello odierno è stato un match in cui Giannelli e compagni hanno progressivamente aumentato il ritmo; dopo un primo set, infatti, nel quale hanno dovuto faticare un po’ prima di scrollarsi di dosso gli avversari, hann o poi via via imposto il loro ritmo alla gara mettendo in difficoltà sempre maggiore i turchi che da parte loro non sono riusciti ad opporsi alla maggiore tecnica degli azzurri bravi da parte loro a gestire un match che poteva nascondere insidie maggiori. Nota di merito per Gabriele Nelli che subentrato a Zaytsev nel primo set (anche lui stamattina alle prese con dei problemi di virosi gastroenterica) ha poi disputato l’intera gara facendo davvero molto bene.

Coach Gianlorenzo Blengini nel post gara ha dichiarato: “una buona Italia che voleva vincere questa partita. Credo si sia visto come i ragazzi abbiano stretto i denti non solo nel primo set, ma anche quando sono subentrati dei problemi. Sono felice di come tutti quelli che sono stati chiamati in causa abbiano dato il loro contributo. Tutti sanno di essere funzionali alla causa. Ora martedì per battere la Francia dovremo fare una partita migliore della scorsa settimana ma soprattutto sarà necessario superarci in alcuni aspetti del nostro gioco”.

