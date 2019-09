Europei Volley 2019 – Giornata di riposo per l’Italia, Oleg Antonov ammette: “primo bilancio positivo”

Le parole alla vigilia dello schiacciatore Antonov, che domani scenderà in campo con l’Italia per la terza partita di questi Europei

Giornata di riposo in casa azzurra. Oggi i ragazzi di Blengini, infatti, stanno trascorrendo il loro primo giorno di break dopo un avvio di manifestazione che li ha visti collezionare un doppio successo contro Portogallo e Grecia. Quello dell’Italia è stato un buon avvio anche se le performance di Zaytsev e compagni non sono state impeccabili. Principalmente nella gara di ieri gli azzurri hanno concesso un po’ troppo agli avversari che non a caso sono riusciti a fa loro il primo set. Nonostante gli alti e bassi l’Italia ha comunque fatto sua l’intera posta in palio e in un torneo come quello continentale è importante non lasciare nulla al caso. Domani la Nazionale Italiana tornerà in campo a lle ore 14 contro la Romania in diretta su Rai Due e DAZN.

Consapevole di questi aspetti è apparso Oleg Antonov, schiacciatore che in questo avvio di rassegna continentale è stato schierato titolare: “Credo che il bilancio di questo inizio di torneo sia positivo” – ha dichiarato il martello azzurro –. “Partire con due vittorie era importante e noi lo abbiamo fatto. A volte in manifestazioni così non è sempre facile raccogliere subito punti e vittorie, ma noi abbiamo ottenuto quello che volevamo. Oggi sfrutteremo questo giorno di pausa per lavorare, ma anche per riordinare le idee, studiando quegli aspetti che sono mancati in questa primissima fase; sappiamo che sarà importante esprimerci meglio nelle prossime partite”.

Antonov poi prosegue: “Ci siamo espressi a fasi alterne, abbiamo conosciuto alti e bassi; nel complesso, a mio parere, ci è mancata un po’ di costanza. Abbiamo alternato cose molto buone ad altre fatte non al meglio, ma ci sta. Siamo consapevoli che ci sarà sempre da fare e limare continuamente ogni singolo dettaglio per poter ambire a traguardi importanti. E’ ovvio che quando cali un po’ di intensità l’avversario ne approfitta, sarà quindi importante concentrarci su di noi e fare al meglio le nostre cose perché qui nessuno ci regalerà nulla”.

Lo schiacciatore parla delle avversarie: “Queste prima gare stanno testimoniando come nessuno sia disposto a concedere campo o farsi da parte senza vendere cara la pelle; noi siamo in grado di vincere con tutti, ma si può anche inciampare contro chiunque; sarà importante affrontare gara dopo gara, ma con la massima concentrazione; niente deve essere lasciato al caso”.

Gli obiettivi del gruppo azzurro sono chiari: “Noi vogliamo crescere partita dopo partita consapevoli che il coefficiente di difficoltà aumenterà progressivamente, basta pensare a quelle che saranno le nostre due ultime avversarie in questa prima fase; queste tre gare che ci mancano saranno decisive per il prosieguo del nostro cammino”.

Un ultimo commento sulle sue prestazioni: “Sono soddisfatto del contributo che sono riuscito a dare in questa prima parte di torneo; come tutti posso fare di più e meglio, ma è chiaro che sono felice di essere partito titolare; la strada però è ancora lunga e complessa”.

Pool A (Montpellier, Francia)

12/9: Bulgaria-Grecia 3-0 (25-22, 25-16, 25-20), Italia-Portogallo 3-0 (25-21, 25-10, 25-22), Francia-Romania 3-0 (25-19, 25-14, 25-16).

13/9: Bulgaria-Romania 3-0 (28-26, 25-20, 25-20), Italia-Grecia 3-1 (17-25, 25-23, 25-19, 25-18)

14/9: Grecia-Francia (ore 17.15), Bulgaria-Portogallo (ore 20.45).

15/9: Romania-Italia (ore 14), Portogallo-Francia (ore 17.30).

16/9: Romania-Grecia (ore 17.15), Francia-Bulgaria (ore 20.45).

17/9: Grecia-Portogallo (ore 14), Italia-Bulgaria (ore 19.30).

18/9: Portogallo-Romania (ore 14), Francia-Italia (ore 20.30).

Classifica: Bulgaria 2v (6p), Italia 2v (6p), Francia 1 v (3p), Grecia 2s (0p), Romania 2s (0p), Portogallo 1s (0p).



Europei in TV: più di 1 milione di spettatori per Italia-Grecia

La Nazionale Maschile ha centrato ieri sera la sua seconda vittoria – ai danni della Grecia – nella rassegna continentale. Come di consueto degno di nota il seguito in tv in prime time per gli azzurri seguiti su Rai Tre da 1 milione 188 mila telespettatori con il 5.7 di share. Oggi giornata di riposo per Blengini e i suoi ragazzi che torneranno in campo domani alle ore 14 contro la Romania in diretta su Rai Due e DAZN.

Gli azzurri in TV su Rai e DAZN

15/9: Romania-Italia diretta Rai Due ore 14 e DAZN​

17/9: Italia-Bulgaria ore 19.30 diretta Rai Sport + HD e DAZN​

18/9: Francia-Italia ore 20.30 diretta Rai Sport + HD e DAZN

