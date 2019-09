Europei Volley 2019 – Filippo Lanza lascia il ritiro e torna in Italia, febbre per Giannelli e Colaci

L’azzurro domani lascerà il ritiro francese della Nazionale Italiana per infortunio, facendo ritorno in Italia

Filippo Lanza nella giornata di domani lascerà la Francia per tornare in Italia, a causa dell’infortunio occorso il 18 settembre e i cui tempi di recupero sono incompatibili con la prosecuzione del torneo. Nel frattempo alcuni giocatori della squadra italiana (Simone Giannelli, Daniele Lavia e Massimo Colaci), oltre ad alcuni componenti dello staff, da ieri pomeriggio sono alle prese con disturbi digestivi e febbre per una probabile virosi gastroenterica a causa della quale non sono riusciti ad allenarsi.

