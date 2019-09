EFL Cup – Tottenham, che figuraccia! Gli ‘Spurs’ eliminati da una squadra di quarta divisione

L’EFL Cup inglese regala subito un’inaspettata sorpresa: il Tottenham, vicecampione d’Europa in carica, si fa eliminare ai rigori dal Colchester Utd

Il terzo turno di EFL Cup regala subito un risultato inaspettato. La Coppa di Lega inglese vede il Tottenham sconfitto dal Colchester Utd, squadra che milita nella quarta divisione britannica. Gli Spurs, vicecampioni d’Europa in carica, sono stati sconfitto ai calci di rigore dopo non essere riusciti a schiodarsi dallo 0-0 per tutto l’arco del match. Decisivi gli errori dal dischetto di due specialisti come Eriksen e Lucas.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE