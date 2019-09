Dakar 2020, è arrivato il momento decisivo per Alonso: lo spagnolo pronto per l’ultimo test in Sudafrica

Il pilota spagnolo gareggerà domani nell’Harrismith 400, ultimo test prima di decidere se partecipare o meno alla Dakar 2020

E’ il momento della verità per Fernando Alonso, il pilota spagnolo infatti parteciperà domani alla Harrismith 400, una prova di raid che si svolgerà in Sudafrica nella quale non gareggerà ufficialmente, ma varrà come test per sciogliere le riserve in vista della Dakar 2020.

L’asturiano partirà per primo con il numero zero, affrontando dunque i vari settori senza avversari davanti, potendo poi comparare i riferimenti cronometrici per capire il proprio livello. Dopo le prove svolte in Polonia e Namibia, per Alonso sarà il test decisivo per decidere se partecipare o meno al rally raid più importante del mondo, in programma dal 5 al 17 gennaio in Arabia Saudita. Domani lo spagnolo incasserà le ultime risposte, dopodiché prenderà la sua decisione definitiva: la sua presenza alla Dakar 2020 passa dall’Harrismith 400.

