Coppa del Mondo di Rugby 2019 – O’Shea ha scelto il XV azzurro per il Canada

Conor O’Shea ha ufficializzato la formazione azzurra per la sfida col Canada, valida per il secondo match di Coppa del Mondo di Rugby 2019

Conor O’Shea, Commissario Tecnico della Nazionale Italiana Rugby, ha ufficializzato la formazione che giovedì alle 16.45 locali (9.45 italiane) affronterà il Canada all’Hakatanamori Stadium di Fukuoka nel secondo incontro valido per il Girone B della Rugby World Cup, partita che sarà trasmessa in diretta su Rai 2 con telecronaca di Alessandro Fusco e Andrea Gritti.

Dieci i cambi nel XV iniziale rispetto alla gara d’esordio vinta contro la Namibia. Matteo Minozzi – entrato a partita in corso realizzando l’ultima meta del match contro la formazione africana – tornerà a vestire la maglia n.15 con Hayward spostato al centro insieme a Michele Campagnaro che conquisterà il suo quinto cap nella rassegna iridata dopo i 4 collezionati quattro anni fa in Inghilterra. Sulle ali agiranno Tommaso Benvenuti e Giulio Bisegni, all’esordio al Mondiale. Mediana inedita formata da Tommaso Allan – che dopo la partita contro la Namibia è diventato il terzo marcatore di sempre con 301 punti segnati – e Callum Braley.

Con la maglia numero 8 scenderà in campo Braam Steyn – unica terza linea confermata dal primo minuto – con Negri e Polledri che completeranno il reparto. Capitano di giornata sarà Dean Budd che per la terza volta guiderà in campo i suoi compagni in Nazionale e che sarà affiancato da David Sisi. In prima linea conferma per Bigi con Ferrari e Lovotti ai suoi lati.

In panchina troveranno spazio Zani, Quaglio, Riccioni, Ruzza, Mbandà, Palazzani, Canna e Bellini, tutti scesi in campo nel match inaugurale ad eccezione del numero 16 azzurro.

“Contro la Namibia abbiamo raggiunto l’obiettivo prefissato. Il prossimo step si chiama Canada e abbiamo solo la partita di giovedì in testa. Loro sono al primo match e vorranno partire con il piede giusto. Noi vogliamo imporre il nostro gioco e portare a casa un risultato importante” ha dichiarato Conor O’Shea.

“La partita contro la Namibia ora fa parte del passato. Vogliamo mostrare il nostro vero valore contro il Canada e conquistare il secondo obiettivo che ci siamo prefissati. Gradi di capitano? Sempre una emozione, ma al Mondiale ha un sapore particolare” ha sottolineato Dean Budd.

Nove i precedenti tra le due squadre con 2 vittorie per il Canada e 7 per gli Azzurri, di cui ultima iridata risale alla fase a Gironi della Rugby World Cup 2015 dove l’Italia ribaltò il passivo iniziale riuscendo a battere la squadra guidata dall’attuale allenatore del Benetton, Kieran Crowley, per 23-18, mentre l’ultimo scontro in ordine cronologico è datato giugno 2016 durante il primo tour estivo dell’Italia targata O’Shea vinta dagli Azzurri 20-18 in Canada.

Arbitro del match sarà il gallese Nigel Owens che dirigerà un incontro dell’Italrugby per l’undicesima volta.

Questa la formazione che scenderà in campo:

15 Matteo MINOZZI (Wasps, 14 caps)*

14 Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 60 caps)*

13 Michele CAMPAGNARO (Harlequins, 44 caps)*

12 Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 21 caps)

11 Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 13 caps)*

10 Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 52 caps)

9 Callum BRALEY (Gloucester, 3 caps)

8 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 34 caps)

7 Jake POLLEDRI (Gloucester, 11 caps)

6 Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 20 caps)

5 Dean BUDD (Benetton Rugby, 24 caps) – capitano

4 David SISI (Zebre Rugby Club, 7 caps)

3 Simone FERRARI (Benetton Rugby, 26 caps)

2 Luca BIGI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

1 Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 38 caps)*

A disposizione

16 Federico ZANI (Benetton Rugby 10 caps)

17 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 12 caps)*

18 Marco RICCIONI (Benetton Rugby, 5 caps)*

19 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 16 caps)*

20 Maxime MBANDA’ (Zebre Rugby Club, 19 caps)*

21 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 35 caps)

22 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 37 caps)

23 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 20 caps)*

*membro dell’Accademia FIR Ivan Francescato

