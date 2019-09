Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Emirates lancia una campagna per il fair play in volo

Rugby World Cup 2019TM, Emirates lancia una campagna per il fair play in volo. Testimonial d’eccezione: l’arbitro Nigel Owens. Il celebre direttore di gara, protagonista di una serie di brevi videoclip, sanziona i casi di scarso “fair play” durante il volo

Emirates, Official Worldwide Partner della Rugby World Cup 2019 (RWC 2019), ha fatto gioco di squadra con il celebre arbitro di rugby gallese Nigel Owens, per creare una campagna informativa destinata ai viaggiatori, per fare capire cos’è il “fair play” in volo” e quali sono i “falli” da non commettere, così che tutti possano volare meglio!

La campagna, “Emirates etiquette guide to Rugby World Cup 2019“, comprende una serie di brevi videoclip, leggeri e divertenti, che vedono Nigel Owens protagonista. Celebre per il suo singolare modo di arbitrare, basato sul costante dialogo con i giocatori, a colpi di fischietto riprende i viaggiatori che durante il volo assumono comportamenti “scorretti”. Il primo video è stato diffuso oggi – in coincidenza con il calcio di inizio del torneo di rugby – su diverse piattaforme digitali e canali social della Compagnia aerea.

La Rugby World Cup si svolge ogni quattro anni e vede competere 20 nazionali per aggiudicarsi la Webb Ellis Cup. Quest’anno il paese ospitante è il Giappone che, dal 20 settembre al 2 novembre, ospiterà i match in 12 città. La RWC è il terzo evento sportivo più importante e seguito al mondo, preceduto solo dalle OIimpiadi e dai Mondiali di calcio.

“Attraverso le nostre partnership cerchiamo sempre di lanciare campagne creative e innovative che riescano a creare una connessione tra la passione per lo sport e quella per i viaggi. In questa occasione ci siamo concentrati sul ruolo che svolge l’arbitro durante una partita di rugby ma decontestualizzandolo, in modo ironico, in situazioni decisamente diverse, come ad esempio quelle che possono verificarsi durante il volo. Così facendo, manteniamo il claim della nostra Compagnia: “Fly Better”, volare meglio, seguendo un ‘galateo’ di volo” ha dichiarato Boutros Boutros, Emirates’ Divisional Senior Vice President, Corporate Communications, Marketing and Brand.

Il rapporto tra Emirates e la RWC è iniziato nel 2007, grazie alla sponsorizzazione come Tournament Sponsor dell’edizione che si è svolta in Francia. Nell’edizione del 2011, in Nuova Zelanda, Emirates è diventata Worldwide Partner della competizione. Successivamente, la Compagnia aerea è stata il primo Worldwide Partner a siglare un accordo valido per l’edizione del 2015 nel Regno Unito, e per quella del 2019 in Giappone.

Per non far perdere una sola azione di gioco della competizione ai suoi clienti appassionati di rugby, durante i voli di Emirates che prevedono la live TV, saranno trasmesse in diretta le partite sul canale dedicato Sport 24. Una visione possibile grazie ad ice, il pluripremiato sistema di intrattenimento della Compagnia. Attualmente la flotta di Emirates vanta 175 aeromobili dotati di live TV (tutti i Boeing 777 e la maggior parte degli Airbus 380).

Essere Worldwide Partner di RWC 2019 consente ad Emirates di organizzare iniziative utili ad avvicinare i giovani e giovanissimi allo sport: Il programma “Flag Bearers”, ad esempio, consente agli appassionati di rugby, non solo giapponesi, di tenere alti i colori della propria nazione portandone la bandiera sul campo di gioco.

Oltre 1,8 milioni di persone – di cui oltre un terzo visitatori internazionali – dovrebbero essere coinvolte nel mondiale per un periodo di sei settimane. Emirates è nella posizione ideale per collegare i tifosi di rugby al RWC 2019, attraverso diversi voli giornalieri dall’hub di Dubai. Emirates offre infatti un servizio giornaliero per Osaka e uno per l’aeroporto di Tokio Narita effettuati con Airbus 380, e un collegamento giornaliero per Tokio Haneda, effettuato con un Boeing 777.

