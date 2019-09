Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Buone notizie per l’Italia, Pasquali a disposizione per il Canada: terapie per Padovani

Il professor Badessi ha diramato un bollettino medico sulle condizioni di Tiziano Pasquali e Edoardo Padovani

Facendo seguito agli esami strumentali svolti ieri presso l’Hanazono Stadium di Osaka in occasione del turno inaugurale della Rugby World Cup, lo staff medico della Squadra Nazionale diretto dal Prof. Franco Badessi ha rilasciato il seguente bollettino medico.

‘Il pilone destro Tiziano Pasquali non ha riportato lesioni ossee o legamentose alla spalla destra. E’ a disposizione per l’impiego contro il Canada. Edoardo Padovani ha riportato una lesione cartilaginea all’emitorace destro e sarà sottoposto alle terapie analgesiche del caso. Verrà sottoposto a Fukuoka a ulteriori verifiche mediche. Il check medico effettuato in mattinata dallo staff non ha evidenziato altre problematiche tra i 31 atleti convocati‘.

