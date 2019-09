Coppa del mondo di rugby 2019 – Giornata di recupero per l’Italia, Steyn felice per il doppio successo: “sensazione incredibile”

Il giocatore azzurro ha espresso la propria felicità per la vittoria ottenuta contro il Canada, concentrandosi poi sul prossimo impegno con il Sudafrica

Mattinata di recupero tra palestra e piscina per la Nazionale Italiana Rugby nel suo ultimo giorno a Fukuoka. Gli Azzurri, dopo la bella prestazione fornita ieri all’Hakatanamori Stadium dove hanno superato con un netto 48-7 il Canada, nel pomeriggio odierno si sposteranno in aereo a Shizuoka, sede del terzo incontro dell’Italia alla Rugby World Cup contro il Sudafrica in calendario venerdì 4 ottobre alle 18.45 locali (11.45 italiane) con diretta su Rai 2.

“E’ una sensazione incredibile aver realizzato una meta al Mondiale con la maglia dell’Italia. Sono contento di aver fatto vedere oggi di cosa posso fare da numero 8 – ha dichiarato Braam Steyn nella zona mista post partita – e di aver contribuito al lavoro di squadra. Sono felice che oggi tutti insieme abbiamo mostrato in campo quello per cui ci siamo preparati”.

“Dobbiamo continuare su questa strada. Ci siamo divertiti in campo e abbiamo lavorato come una squadra vera. Adesso sta a noi cercare di mantenere questa condizione e cercare di sfruttarla al meglio in vista dei prossimi impegni. Lo stress e la pressione della prima partita non ci sono più. Abbiamo giocato finalmente a rugby e da quando arriveremo a Shizuoka inizieremo a lavorare duro per cercare di fornire una prestazione come quella contro il Canada nel prossimo match” ha concluso la terza linea di Italrugby e Benetton.

“Due mete in due partite al Mondiale non capitano tutti i giorni – ha esordito Mattia Bellini – e il pensiero è andato subito al tutto quello che mi ha portato qui, al mio percorso, alla mia famiglia e a tutte le persone importanti della mia vita”.

“Abbiamo costruito questa vittoria grazie ad una grande prestazione di squadra. Siamo stati più razionali nelle scelte nel primo tempo gestendo la partita. Nel secondo tempo l’ottima condizione fisica ci ha concesso di avere un risultato maggiore a nostro favore riuscendo a sfruttare le occasioni che abbiamo creato” ha dichiarato l’ala della Nazionale e delle Zebre.

