Coppa del Mondo di Rugby 2019 – Italia pronta al debutto, De Carli ammonisce: “guai a sottovalutare la Namibia”

Giuseppe De Carli ha parlato al termine dell’allenamento di rifinitura dell’Italia, impegnata nella mattinata italiana di domani contro la Namibia

Sole caldo e un campo in perfette condizioni hanno accolto la Nazionale Italiana Rugby al Captain’s Run all’Hanazono Stadium di Osaka, stadio che domani ospiterà l’esordio alla Rugby World Cup 2019 degli Azzurri in programma alle 14.15 locali (7.15 italiane), match che sarà trasmesso in diretta su Rai 2 con collegamento a partire dalle 7.05 con telecronaca di Andrea Fusco e Andrea Gritti.

“Al Mondiale possono esserci sempre sorprese – ha dichiarato Giampiero De Carli durante la conferenza stampa a conclusione del consueto allenamento di rifinitura – e la partita inaugurale lo ha dimostrato, con la Russia in partita per gran parte del match. Non esistono partite facili: la Namibia ha andrà a caccia della vittoria. Noi vogliamo esordire nel migliore dei modi e mettere in campo il lavoro svolto nei mesi passati”.

“Il meteo? Non è un fattore su cui porre l’attenzione. Siamo pronti per qualsiasi circostanza. Focus su noi stessi: vogliamo imporci giocando il nostro miglior rugby” ha concluso De Carli.

Terza Rugby World Cup per Tommaso Benvenuti che non nasconde l’emozione e l’orgoglio di essere in Giappone con la maglia Azzurra: “Non è la prima volta, ma è sempre un momento particolare giocare un Mondiale. Allenandomi costantemente e con buone prestazioni sono riuscito a riconquistare un posto in questo gruppo meraviglioso. Ho già giocato in questo stadio 10 anni fa con la Nazionale Under 20: è emozionante tornare qui con la maglia della Nazionale Maggiore”.

Primo Mondiale per Edoardo Padovani che domani agirà sull’ala: “Fisicamente sto molto bene. E’ una sensazione indescrivibile essere qui in questo momento. Ho sempre sognato di poter difendere i colori dell’Italia al Mondiale e ora questo sogno sta per diventare realtà. Giocando come sappiamo abbiamo buone chance per portare a casa un risultato positivo”.

Osaka, Hanazono Stadium – domenica 22 settembre ore 14.15 (7.15 ITA) diretta Rai 2

Rugby World Cup 2019, I turno Girone B

Italia v Namibia

Italia: Hayward; Padovani, Benvenuti, Morisi, Bellini; Allan, Tebaldi; Parisse (cap.), Mbandà, Steyn; Ruzza, Sisi; Pasquali, Bigi, Quaglio.

A disposizione: Fabiani, Ferrari, Riccioni, Budd, Polledri, Palazzani, Canna, Minozzi

All. O’Shea

Namibia: Tromp; Plato, Newman, De La Harpe, Greyling; Loubser, Stevens; Venter, Conradie, Kitshoff; Uanivi (cap), Lill; Coetzee, Van Jaarsveld, Rademeyer

A disposizione: Van der Westhuizen, De Klerk, Theron, Retief, Katjijeko, Jantijes, Kisting, Klim

All. Davies

Arb. Berry (AUS)

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE