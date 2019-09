Clash of Champions – Fan WWE cerca di toccare il lato b di Sasha Banks: lei vuole fargli causa! [VIDEO]

Un fan ha cercato di toccare il lato b di Sasha Banks durante Clash of Champions: la superstar WWE è pronta a fargli causa

Clash of Champions, ppv WWE andato in onda nella notte italiana fra domenica e lunedì, ha regalato il solito grande spettacolo a tutti i fan della disciplina, su di giri per aver visto live i propri beniamini. Alcuni forse anche troppo ‘su di giri’. Un ragazzo, presente in prima fila durante il match fra Becky Lynch e Sasha Banks ha infatti superato il limite con le sue azioni. Il tifoso ha cercato di toccare il lato b di Sasha Banks mentre ‘The Boss’ e la sua avversaria stavano combattendo in mezzo al pubblico. L’episodio non è sfuggito al pubblico dei social e nemmeno alla stessa superstar dai capelli blu che su Instagram ha commentato: “gli sto facendo causa“.

SCARICA L’APP DI SPORTFAIR PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO SULLE ULTIME NOTIZIE:

Oh wow I just noticed this… who’s mans pic.twitter.com/zsk2cKxKjp — frank (@TheNextBlGThing) September 16, 2019

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE