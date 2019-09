Ciclismo – Il viaggio di Flavio Mariotto: il vigile del fuoco che fa il giro d’Italia in bicicletta! [GALLERY]

Flavio Mariotto, vigile del fuoco in pensione da pochi giorni, ha deciso di voler percorrere il giro d’Italia in bicicletta: l’uomo farà visita ad una caserma dei colleghi in ogni tappa del suo percorso

I Vigili del Fuoco di Reggio Calabria salutano il collega Capo Squadra, in pensione da pochi giorni, Flavio Mariotto che oggi, in occasione del suo giro d’Italia ha lasciato il distaccamento di Siderno per raggiungere quello di Sellia Marina in provincia di Catanzaro.

Il Capo squadra, a partire da 16 agosto, sta compiendo il giro d’Italia in bicicletta concludendo ogni tappa in una sede dei Vigili del Fuoco. Il capo squadra ha iniziato il giro partendo da Santa Lucia di Piave (TV) e attraverso la Pianura Padana ha raggiunto il Mar Tirreno in Liguria per poi scendere lo stivale passando per le isole. Ora sta risalendo la penisola costeggiando prima il Mar Ionio e successivamente l’adriatico.

Per ben tre tappe il collega Mariotto è stato ospitato nelle sedi della provincia reggina, a Palmi il 16, Reggio il 28 e Siderno il 29 settembre. Il giro, che si svolge in occasione dell’ottantesimo anniversario dalla istituzione del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, si prefigge di sottolineare l’unità che vige nel Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ed è il modo con cui, nel momento di andare in pensione, il Capo Squadra intende ringraziare i colleghi per quello che fanno ogni giorno per tutelare dei cittadini.

