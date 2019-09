Ciclismo – Sette ore di intervento per Rigoberto Uran, il colombiano svela: “sono vivo per miracolo” [FOTO]

Caduto nel corso della sesta tappa della Vuelta di Spagna, il colombiano ha riportato la perforazione del polmone, rischiando addirittura la vita

Sospiro di sollievo per Rigoberto Uran, ciclista colombiano caduto nel corso della sesta tappa della Vuelta di Spagna. Il leader della EF Education First è stato operato presso l’ospedale di Barcellona, affrontando un intervento chirurgico durato ben sette ore per ricucire il polmone, perforato dopo quanto avvenuto lo scorso 29 agosto.

Risvegliatosi nel suo letto, Uran ha tranquillizzato tutti via Instagram: “Amici, la vita e la bicicletta mi hanno sempre messo a dura prova, ma mai come in questa settimana. Dopo 7 ore di intervento, il dottore ha detto ai miei familiari che tutto è andato per il meglio. E’ stato un bello spavento anche per loro. Clavicola, scapola, costole e cervicale stanno bene e il polmone migliora sempre di più. Da qui in poi ci vorrà tanta pazienza per recuperare da questo 2019 che è stato molto difficile. Grazie davvero a tutti per le vostre preghiere perché secondo il dottore sono vivo per miracolo“.

