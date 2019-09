Ciclismo – Rohan Dennis non è più un ciclista della Bahrain-Merida: ufficializzata la rescissione del contratto

Rohan Dennis non è più un ciclista della Bahrain-Merida a partire dallo scorso 13 settembre: il team ha ufficializzato la notizia dopo il Mondiale

Il futuro di Rohan Dennis è più incerto che mai. Dopo gli screzi avuti al Tour de France 2019, complice il particolare ritiro prima della cronometro individuale nella quale era favorito, Rohan Dennis sembrava sempre più lontano dalla Bahrain-Merida. Quella che era una semplice sensazione si è tramutata in realtà nelle ultime ore. Al termine del Mondiale, la Bahrain-Merida ha ufficializzato la rescissione del contratto con il ciclista: la notizia risale allo scorso 13 settembre, ma è stata resa nota oggi per non turbare l’avvicinamento al Mondiale del ciclista australiano, in grado di bissare l’oro a cronometro.

Nel comunicato ufficiale della squadra si legge: “il team ha terminato il suo contratto con Dennis il 13 settembre 2019. Questa risoluzione non è stata precedentemente pubblica per permettere a Dennis una preparazione indisturbata per i campionati mondiali su strada. Oltre a questo, non verranno fatti ulteriori commenti”.

