Ciclismo – Roglic fedelissimo: rinnovato il contratto con la Jumbo Visma per i prossimi 4 anni

Roglic prolunga il suo contratto con la jumbo Visma per altre quattro stagioni

Arriva dalla seconda ed ultima giornata di riposo della Vuelta di Spagna la notizia del rinnovo del contratto di Primoz Roglic. Il 29enne sloveno, che attualmente indossa la maglia rossa, ha deciso di prolungare il suo contratto con la Jumbo Visma per altri lunghi 4 anni.

“Mi piace il modo in cui questa squadra lavora, mi diverto a farne parte. Insieme possiamo raggiungere grandi obiettivi. Come ciclista, sono entrato in questa squadra quasi da principiante e sono cresciuto con l’aiuto della squadra“, queste le parole di Roglic dopo l’annuncio.

