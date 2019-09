Ciclismo – Presentata la 100Âª edizione della Milano-Torino: anche Bernal al via della classica piÃ¹ antica del mondo

Il 9 ottobre la Milano-Torino: probabile la presenza di Egan Bernal nella 100ª edizione della classica italiana

E’ tutto pronto per la 100ª edizione della Milano-Torino: il prossimo 9 ottobre si correrà la più antica delle classiche, che, secondo alcune indiscrezioni, vedrà al via Egan Bernal. Il vincitore dell’ultima edizione del Tour de France dovrebbe partecipare all’appassionante e storica corsa italiana. La Milano-Torino, con partenza da Magenta e arrivo sul Colle di Superga, sarà l’ultimo banco di prova per i big in vista del Lombardia. ”Sono poche le gare che nel panorama mondiale possono vantare di aver tagliato il traguardo delle 100 edizioni. Questa e’ la classica piu’ antica, di livello internazionale, che anche negli ultimi anni ha visto nel suo albo d’oro inserirsi nomi di corridori di primissimo piano come Lopez, Uran e Pinot“, ha dichiarato Stefano Allocco, direttore di corsa di Rcs, organizzatore dell’evento.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE