Ciclismo – Gp del Quebec, strepitoso bis di Matthews: buona prova in ottica Mondiale per Nibali ed Ulissi

Matthews bissa il successo del 2018 al Gp del Quebec: ottima prova di Nibali ed Ulissi in Canada

Il mondo a due ruote regala sempre grande spettacolo. Michael Matthews si è confermato campione al Gp del Quebec, bissando il successo del 2018, al Gp del Quebec. L’australiano del Team Sunweb si è aggiudicato la decima edizione della corsa canadese grazie ad una favolosa rimonta nella volata finale, nella quale ha sconfitto Sagan e van Avermaet.

Buona prova anche per Diego Ulissi, quarto, e Vincenzo Nibali che si è messo in mostra nel duro saliscendi del circuito, dando conferma a Cassani del suo buono stato di forma in vista degli imminenti Mondiali.

