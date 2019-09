Ciclismo – Froome, finalmente una bella notizia: il britannico torna in gara ad ottobre

Froome finalmente ritrova il sorriso: ad agosto ricominciati gli allenamenti, sarà in gara in Giappone ad ottobre

Finalmente Chris Froome può sorridere: dopo una stagione 2019 travagliata e rovinata dalla caduta nella ricognizione della cronometro del Giro del Delfinato dello scorso giugno, il britannico del Team Ineos torna in gara.

Froome, che ha anche dovuto fare i conti con un incidente domestico, prenderà parte ad uno degli eventi del Saitama Criterium, in Giappone, ad ottobre. Una sorpresa per tutti i tifosi di Froome, certi che ormai avrebbero rivisto il loro idolo in gara nel 2020. Il britannico ha voluto fare a se stesso e a tutti i suoi fan un regalo speciale, tornando in gara dopo quasi un mese di allenamento.

