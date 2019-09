Ciclismo – Un nuovo caso doping colpisce l’Italia: la campionessa europea marathon Fumagalli sospesa in via cautelare

Mara Fumagalli nei guai: la ciclista azzurra sospesa in via cautelare per problemi legati al doping

Problemi per la campionessa europea marathon: l’italiana Mara Fumagalli è stata sospesa in via cautelare oggi per problemi legati al doping. L’azzurra, tesserata FCI, è stata dichiarata positiva dalla Prima Sezione del Tribunale Nazionale Antidoping.

