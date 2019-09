Champions League, il fuorionda di Costacurta a Sky fa infuriare i tifosi del Napoli: “rigore? Regalino…”

Alessandro Costacurta finisce nel mirino dei tifosi del Napoli: dure critiche social dopo il fuorionda che l’ex difensore del Milan si è lasciato scappare commentando il rigore ‘dubbio’ assegnato ai partenopei

Ieri notte il Napoli ha festeggiato la prima partita della nuova stagione di Champions League con un successo. I ragazzi di Ancelotti hanno battuto il Liverpool, Campione d’Europa in carica, con il punteggio di 2 a 0 grazie ai gol di Mertens e Llorenre. Sulla prima rete del belga, arrivata su calcio di rigore, ci sono però diversi dubbi sulla decisione arbitrale. Il rigore è apparso piuttosto ‘dubbio’, in quanto Callejon sembra essere saltato prima del contatto.

Episodio che, nel corso di un fuorionda a Sky Sport, Alessandro Costacurta ha definito “un regalino“. La frase non è sfuggita ai telespettatori che tramite i social hanno protestato animatamente. I tifosi del Napoli hanno messo in dubbio la buonafede dell’ex difensore del Milan, lo hanno invitato a fare il tifo per una squadra italiana e qualcuno… lo ha direttamente mandato a quel paese!

