Barcellona, tutti a cena per superare le difficioltà di inizio stagione. E spunta anche… Marc Marquez

I blaugrana si sono ritrovati presso l’hotel Sir Victor per cenare insieme e superare il momento di difficoltà. Presente anche Marc Marquez, invitato secondo la stampa dai giocatori

Un avvio di stagione non proprio esaltante, caratterizzato dal pari all’esordio in Champions League e dal sesto posto in Liga, a quattro punti dalla capolista Real Madrid.

Il Barcellona ha deciso di ritrovarsi a cena su invito di Lionel Messi per superare questo primo momento di difficoltà, favorendo l’inserimento dei nuovi e cementare il gruppo in vista delle prossime sfide. Appuntamento dunque all’hotel Sir Victor, dove i giocatori hanno cenato insieme all’intero staff tecnico guidato da Valverde, messo in discussione dalla stampa spagnola. Presente nello stesso hotel anche Marc Marquez, campione del mondo di MotoGp probabilmente invitato dai giocatori, nonostante non ci siano certezze sulla partecipazione alla cena di gruppo.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE