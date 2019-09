Polemica spogliatori – E’ guerra tra il Napoli e il Comune: “i video sono vecchi, Ancelotti parla con gli occhi degli altri”

L’assessore allo sport di Napoli Ciro Borriello ha smentito il comunicato e i video del Napoli, sottolineando come gli spogliatoi verranno consegnati domani

Continua ad impazzare la polemica tra il Napoli e il Comune per la situazione spogliatoi, deflagrata ieri con il comunicato pubblicato pubblicato dalla società con le parole di un indignato Ancelotti.

Oggi il club azzurro ha postato sui social un video sulle condizioni della struttura, smentito però dall’assessore allo sport Ciro Borriello, che ha espresso il suo pensiero a Radio Marte: “fossi nel calcio Napoli mi preoccuperei di affrontare al meglio la gara con la Sampdoria, viste le due precedenti partite, ma siccome la società pensa sempre a fare polemica ieri sera ha diramato quel comunicato. Ancelotti, tra l’altro, non è stato avvistato allo stadio nell’ultima settimana, quindi ha fatto un comunicato guardando con gli occhi degli altri. Dispiace aver letto quelle dichiarazioni da parte di un allenatore che noi conosciamo come persona equilibrata, anche perché la preoccupazione ci sta, ma in questa occasione il Napoli ha sbagliato. Quando dice che c’è disprezzo nei confronti della città si manda un messaggio sbagliato: dispiace che arrivi da una persona che stimiamo, pare che qualcuno gliele abbia messe in bocca quelle parole perchè conosciamo Ancelotti come una persona di grande equilibrio“.

Sul video diffuso oggi dalla società, Borriello ha fatto chiarezza: “è vecchio, fino a ieri sera a mezzanotte c’erano a lavorare 30 operai perché la consegna dello stadio avverrà domani. L’ultimo sopralluogo del Napoli c’è stato ieri alle 18,30 e già erano montati i rubinetti, per cui quel video diffuso non è certamente di ieri. Stiamo diffondendo noi ora le immagini attuali, quasi ogni ora per mostrare a tutti cosa sta accadendo. Le uniche cose non complete sono le due vasche idromassaggio che erano a carico economico del calcio Napoli. Domani gli spogliatoi saranno pronti e consegnati al calcio Napoli, come da programma. Sono stati montati anche gli arredi, ci sono i pezzi igienici, quindi davvero non sono preoccupato, ma dispiaciuto da quel comunicato. L’unica controindicazione sarà l’odore della pittura. Siamo seccati da queste continue polemiche e dispiace che anche Ancelotti si sia prestato: domani mattina verranno aperti gli spogliatoi, stiamo valutando se invitare la stampa o diramare un comunicato“.

Il Napoli ha poi replicato all’assessore, confermando come il video sia stato girato ieri: “le immagini degli spogliatoi diffuse oggi sono una sintesi di un video di circa 3 minuti girato ieri con uno smartphone alle 15,30 circa da una persona dello staff della società“.

