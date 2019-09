Calciomercato Juventus, Mandzukic non convocato per il match con la Fiorentina: il suo futuro è in Qatar

L’attaccante croato è finito ai margini del progetto bianconero, dunque potrebbe partire con destinazione Qatar nei prossimi giorni

Mario Mandzukic è ormai fuori dal progetto tecnico di Maurizio Sarri, il croato infatti non è stato convocato per il match che la Juventus giocherà domani contro la Fiorentina al Franchi, per l’anticipo della terza giornata di Serie A.

Di comune accordo le parti hanno preso questa sorprendente decisione, considerando anche le proposte giunte dal Qatar. Il calciomercato laggiù è ancora aperto, dunque Mandzukic potrebbe decidere di accettare le offerte ricevute, togliendo il disturbo dopo aver rifiutato Manchester United e Paris Saint-Germain nella scorsa sessione estiva. Una storia giunta ormai al capolinea, un rapporto ossidatosi negli ultimi mesi dopo l’addio di Allegri, allenatore che puntava molto sul croato. Adesso Sarri ha deciso di voltare pagina, per Mandzukic non c’è più posto a Torino: la cessione appare ormai l’unica strada percorribile.

