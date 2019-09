Cagliari, infortunio muscolare per Nainggolan: a rischio la presenza del belga nel match con il Parma

Il club rossoblù ha reso noto tramite un comunicato come il centrocampista belga abbia riportato un problema muscolare al polpaccio

Il Cagliari rischia di dover fare a meno di Radja Nainggolan per il match di Parma, in programma nel prossimo week-end di Serie A. Il centrocampista belga infatti ha riportato un problema al polpaccio, che verrà valutato nelle prossime ore dallo staff sanitario rossoblù.

Questa la nota pubblicata dalla società sul proprio sito: “di nuovo in gruppo Ceppitelli, Lykogiannis e Mattiello, ai box Nainggolan: il centrocampista non si è allenato per un problema al polpaccio sinistro. Le sue condizioni verranno monitorate dallo staff medico del Club“.

