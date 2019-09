Brutte notizie per Courtois, arrestato l’agente del portiere belga: le accuse sono di riciclaggio e corruzione

Il manager del portiere del Real Madrid è stato arrestato a Monaco per riciclaggio di denaro e corruzione privata

Fulmine a ciel sereno per Thibaut Courtois, il manager del portiere del Real Madrid infatti è stato arrestato a Monaco con l’accusa di riciclaggio di denaro e corruzione privata nel contesto del trasferimento di giocatori. Secondo quanto riferito dalla Rtbf, Christophe Henrotay è sospettato di aver percepito commissioni fraudolente per un’operazione non resa nota dagli inquirenti.

Oltre a Courtois, l’influente procuratore belga gestisce anche Yannick Carrasco, ex Atletico Madrid e adesso al Dalian Yifang, nonché Kevin Mirallas, giocatore con un passato alla Fiorentina. Tra i suoi precedenti clienti figurano anche Romelu Lukaku, attaccante dell’Inter, Yuri Tielemans, centrocampista del Leicester, e Michy Batshuayi, attaccante del Chelsea.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE