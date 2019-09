Brescia-Juventus, Ronaldo fuori dalla lista dei convocati: problema fisico per il portoghese

L’attaccante bianconero non prenderà parte alla trasferta di Brescia a causa di un lieve affaticamento all’adduttore

Cristiano Ronaldo non giocherà domani Brescia-Juventus, anticipo del quinto turno di Serie A. Il portoghese ha accusato un lieve affaticamento all’adduttore, spingendo Maurizio Sarri ad escluderlo dalla lista dei convocati.

La situazione di CR7 verrà monitorata nelle prossime ore, come recita il comunicato diramato dal club campione d’Italia. Questa la lista degli uomini scelti dall’allenatore toscano per domani, in cui mancano anche i nomi di De Sciglio e Mandzukic: Szczesny, De Ligt, Pjanic, Khedira, Ramsey, Dybala, Alex Sandro, Danilo, Matuidi, Cuadrado, Bonucci, Higuain, Emre Can, Rugani, Rabiot, Demiral, Bentancur, Pinsoglio, Bernardeschi, Buffon.

