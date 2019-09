Boxe – Scardina torna all’Allianz Cloud: anche Patera sul ring

Scardina torna in azione a Milano il 25 ottobre. Patera difende la corona Europea contro Valentino

L’Allianz Cloud (ex Palalido) di Milano ospiterà un’altra serata di grande boxe venerdì 25 ottobre con una riunione organizzata dalla Opi Since 82, da Matchroom Boxing Italy e da DAZN, il servizio di streaming live e on demand interamente dedicato allo sport, che la trasmetterà in diretta.

Lo scorso giugno all’Allianz Cloud Daniele Scardina ha superato ai punti Alessandro Goddi mentre il campione d’Europa dei pesi leggeri Francesco Patera ha battuto in sei riprese Paul Hyland Jr. Sia Patera che Scardina torneranno all’Allianz Cloud il mese prossimo. Patera (22-3 con 8 KO) farà la terza difesa del titolo europeo dei pesi leggeri contro il campano Domenico Valentino (8-0 con 1 KO), attuale campione d’Italia dei pesi leggeri. Da dilettante, Valentino ha vinto il titolo mondiale ed ha partecipato a 3 Olimpiadi.

Scardina (17-0 con 14 KO) mette in gioco ancora una volta il titolo internazionale IBF allo scopo di ottenere un incontro valevole per il titolo mondiale. Il nome del suo avversario sarà comunicato a breve. Il talentuoso peso welter ucraino Maxim Prodan (17-0 e 1 pari con 14 KO) nel suo ultimo match ha superato ai punti Nika Nakashidze ed ora avrà l’opportunità di combattere per il titolo internazionale IBF contro il gallese Tony Dixon (12-2 con 3 KO).

Nel sottoclou combatteranno i pesi supermedi Ivan Zucco (9-0 con 8 KO) e Luca Capuano (10-0 con 2 KO), il peso medio milanese Riccardo Merafina (6-0 con 3 KO), i pesi superwelter Nicholas Esposito (10-0 con 5 KO) e Samuel Nmomah (11-0 con 3 KO). I nomi dei loro avversari saranno annunciati nei prossimi giorni.

“Daniele Scardina sta diventando rapidamente una delle stelle del rilancio della boxe italiana e quest’anno lo abbiamo visto ottenere due impressionanti vittorie consecutive a Milano” – ha detto Eddie Hearn – “Stiamo costruendo qualcosa di emozionante a Milano dopo due spettacoli di successo e Daniele è uno dei fattori di quel successo. Sarà un altro show pieno d’azione con Francesco Patera che difenderà il suo titolo europeo in uno scontro tutto italiano e con tanta azione nel sottoclou.”

Salvatore Cherchi della Opi Since 82 ha detto: “E’ sempre un piacere tornare in questo storico impianto milanese. Ancora una volta abbiamo tre incontri con un titolo in palio. Il popolare Daniele Scardina tornerà in azione. Il titolo europeo dei pesi leggeri è un affare tutto italiano tra Francesco Patera e Domenico Valentino. L’artista del knock out Maxim Prodan cercherà un’altra grande vittoria”.

Veronica Diquattro, EVP Southern Europe di DAZN, ha affermato: “Sarà un piacere concludere, con l’evento di Milano, il primo anno della nostra collaborazione con Matchroom Boxing Italy e OPI Since 82, che ha visto la boxe italiana tornare protagonista con otto grandi serate di altissimo livello, dopo anni sottotono in cui aveva perso interesse. Abbiamo garantito una grande visibilità per i pugili e il pugilato italiano non solo a livello

nazionale, ma anche internazionale negli altri otto stati dove DAZN è presente e non vediamo l’ora proseguire la nostra avventura anche nella prossima stagione.”

I biglietti saranno in vendita questa settimana su ticketone.it e presso la OPI Gym in Corso di Porta Romana 116/A a Milano.

Valuta questo articolo

Rate this item: 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 Submit Rating No votes yet. Please wait...

INFORMAZIONI PUBBLICITARIE